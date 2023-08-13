Завтра у православных начинается строгий Успенский пост

С 14 августа у православных начнется строгий Успенский пост. Это один из самых строгих постов: по жёсткости ограничений он не уступает Великому Посту.

Успенский пост это подготовка к Богородичной Пасхе — дню Успения Пресвятой Богородицы, главному празднику почитания Девы Марии..

По легенде Дева Мария в день своего Успения вознеслась на небеса. Так что Богородичную Пасху отмечают не как день скорби и печали, а как день великой радости.

Успенский пост длится две недели — с 14 по 27 августа и завершается Богородичной Пасхой 28 августа. В это время запрещены ссоры, постящимся рекомендуют не думать о плохом, много молиться и стараться делать добрые дела. Кроме того, в пост нужно больше времени уделять чтению Священного Писания.

Можно есть только постную пищу. Запрещены любые продукты животного происхождения, в том числе яйца, молоко и морепродукты. Единственный день, когда постящимся разрешены послабления, 19 августа. Это день Святого Преображения. В этот день можно включить в рацион рыбу и даже вино.

Важно понимать, что для соблюдения поста есть ограничения по здоровью. Не стоит строго поститься тем, кто регулярно имеет сильные физические нагрузки.

Также поститься противопоказано больным с любыми хроническими заболеваниями в период обострения. Явными противопоказаниями для поста являются сердечная недостаточность, инсульт, злокачественные новообразования некомпенсированный сахарный диабет с осложнениями; гемодиализ или хроническая почечная недостаточность; рецидивирующая гипогликемия или хотя бы один эпизод тяжёлой гипогликемии в течение трёх месяцев до начала поста.

Пост не стоит использовать как способ скинуть лишние кило. Тем, кто соблюдает пост по религиозным соображениям, животный белок можно заменять растительными альтернативами, то есть бобовыми — горохом, чечевицей, фасолью, нутом, машем. В рацион обязательно нужно добавлять пищу, богатую пищевыми волокнами: зелень, листовые салаты, брокколи, цветную капусту, огурцы, кабачки, авокадо, бобовые, отруби и т. п. Овощи лучше тушить или запекать; с фруктами стоит быть поосторожнее, потому что в них много сахара. // Фото: Freepik