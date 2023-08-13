Стало известно, какие автобусные рейсы могут задерживаться

В период с 14 августа и до конца месяца возможны задержки в движении рейсов шуйского направления, а также междугородных маршрутов следующих на север, сообщает «Петрозаводск транспортный».

По информации ФКУ Упрдор «Кола» на участке с 435-го по 465-й км автодороги Р-21 «Кола», а также на небольшом участке между п. Матросы и д. Половина, с 14 августа начинаются работы по обновлению асфальтового покрытия.

По данному участку проезд будет организован в режиме реверсивного движения (поочередного пропуска встречных транспортных средств по одной полосе), в течение определенных периодов возможно кратковременная приостановка движения.

Кроме того, на участке дороги по ул. Береговая в п. Шуя началось обновление асфальтового покрытия. Проезд до конечного остановочного пункта «Низовье» затруднен. В связи с этим на период дорожных работ начиная с 11 августа 2023 г. заезд к остановочному пункту «Низовье» производится не будет.

Решение о возобновлении движения автобуса будет принято после комиссионного осмотра обновляемого участка дороги. Ближайший осмотр состоится в понедельник 14 августа 2023 г. // Фото: aleksandarlittlewolf / Frrepik