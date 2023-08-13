Визовый центр Китая начал работать в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на Литейном проспекте открылся визовый центр Китая, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что даже при работе в тестовом режиме, который предшествовал открытию, Китайский визовый центр обслуживал 100−200 посетителей в день. Мощности этого центра позволяют ежедневно обслуживать более 300 человек.

«Благодаря активной поддержке всех сторон после долгой и тщательной подготовки сегодня в Санкт-Петербурге успешно заработал китайский центр обслуживания по оформлению виз, которого мы все так ждали»,

— сказал на церемонии заместитель генерального консула КНР в Петербурге Чжан Сяоцин.

Визовый центр находится на Литейном проспекте, 26А. Он принимает документы по предварительной записи от владельцев обычных загранпаспортов по будним дням с 9.00 до 15.00 мск. // Фото: rawpixel.com / Freepik