В сети появился видеотчет Парфенчикова об итогах 2020 года
Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал на свое странице в соцсетях видеоитоги работы правительства РК за 2020 год. В нем отражены не только достижения, но и непопулярные решения и существующие сложности.
«Считаю важным рассказать вам об итогах работы в 2020 году. В этот раз представляю свой доклад в видеоформате. В нем подробнее остановился на самых важных моментах, о которых вы чаще всего мне писали и спрашивали»
– написал глава Карелии.
В основу видео лег доклад о годовой работе, который руководитель региона в апреле представил Законодательному собранию. Акценты в ролике смещены в сторону вопросов, которые жители Карелии чаще всего задают правительству республики. Это и разбитые дороги, и расселение аварийного жилья, и работа школ и больниц во время пандемии.
Глава республики подчеркнул, что тяжелые вызовы 2020 года научили всех работать по-новому.
Мы обязаны оправдать ожидания тысяч наших земляков. Я понял, что мы стали одной командой ― командой Карелии, и выдержали, благодаря единству и взаимовыручке. Наше возможности и потенциал могут стать реальным рычагом развития. Давайте работать дальше на благо республики, вместе у нас все получится