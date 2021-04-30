В сети появился видеотчет Парфенчикова об итогах 2020 года

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал на свое странице в соцсетях видеоитоги работы правительства РК за 2020 год. В нем отражены не только достижения, но и непопулярные решения и существующие сложности.

«Считаю важным рассказать вам об итогах работы в 2020 году. В этот раз представляю свой доклад в видеоформате. В нем подробнее остановился на самых важных моментах, о которых вы чаще всего мне писали и спрашивали»

– написал глава Карелии.

В основу видео лег доклад о годовой работе, который руководитель региона в апреле представил Законодательному собранию. Акценты в ролике смещены в сторону вопросов, которые жители Карелии чаще всего задают правительству республики. Это и разбитые дороги, и расселение аварийного жилья, и работа школ и больниц во время пандемии.

Глава республики подчеркнул, что тяжелые вызовы 2020 года научили всех работать по-новому.