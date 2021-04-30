30 апреля 2021, 13:08
Общество

«Автоспецтранс» предлагает усилить контроль за вывозом ТКО в Карелии

Региональный оператор полагает, что в период майских выходных объемы мусора, складируемые на контейнерных площадках увеличатся

Вывоз мусора с контейнерных площадок будет осуществляться в первой декаде мая в штатном режиме, сообщает сайт правительства Карелии.

В период с 1 по 10 мая объемы ТКО, складируемые на контейнерных площадках, могут увеличиться. В связи с этим проработаны дополнительные маршруты, которые будут введены при необходимости.

В случае переполнения контейнеров, а также по вопросам качества предоставления услуги по обращению с ТКО жители Карелии могут обращаться к дежурным «Автоспецтранса» по следующим номерам телефонов:

  • 1 мая         +7 921 526 15 29
  • 2 мая         +7 921 520 24 00
  • 3 мая         +7 921 521 08 81
  • 4 мая         +7 921 222 68 01
  • 5 мая         +7 921 222 79 89
  • 6 мая         +7 921 460 18 45
  • 7 мая         +7 921 222 79 19
  • 8 мая         +7 911 611 02 87
  • 9 мая         +7 921 222 80 21
  • 10 мая        +7 953 533 27 34

Обращения принимаются с 09:00 до 18:00 в указанные дни. // Фото: sadrin.ru

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Карелия
«Автоспецтранс»
Автоспецтранс
контейнерные площадки
мусор
региональный оператор
регоператор
правительство Карелии