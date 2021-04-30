«Автоспецтранс» предлагает усилить контроль за вывозом ТКО в Карелии

Вывоз мусора с контейнерных площадок будет осуществляться в первой декаде мая в штатном режиме, сообщает сайт правительства Карелии.

В период с 1 по 10 мая объемы ТКО, складируемые на контейнерных площадках, могут увеличиться. В связи с этим проработаны дополнительные маршруты, которые будут введены при необходимости.

В случае переполнения контейнеров, а также по вопросам качества предоставления услуги по обращению с ТКО жители Карелии могут обращаться к дежурным «Автоспецтранса» по следующим номерам телефонов:

1 мая +7 921 526 15 29

2 мая +7 921 520 24 00

3 мая +7 921 521 08 81

4 мая +7 921 222 68 01

5 мая +7 921 222 79 89

6 мая +7 921 460 18 45

7 мая +7 921 222 79 19

8 мая +7 911 611 02 87

9 мая +7 921 222 80 21

10 мая +7 953 533 27 34

Обращения принимаются с 09:00 до 18:00 в указанные дни. // Фото: sadrin.ru