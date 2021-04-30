30 апреля 2021, 13:08
«Автоспецтранс» предлагает усилить контроль за вывозом ТКО в Карелии
Региональный оператор полагает, что в период майских выходных объемы мусора, складируемые на контейнерных площадках увеличатся
Вывоз мусора с контейнерных площадок будет осуществляться в первой декаде мая в штатном режиме, сообщает сайт правительства Карелии.
В период с 1 по 10 мая объемы ТКО, складируемые на контейнерных площадках, могут увеличиться. В связи с этим проработаны дополнительные маршруты, которые будут введены при необходимости.
В случае переполнения контейнеров, а также по вопросам качества предоставления услуги по обращению с ТКО жители Карелии могут обращаться к дежурным «Автоспецтранса» по следующим номерам телефонов:
- 1 мая +7 921 526 15 29
- 2 мая +7 921 520 24 00
- 3 мая +7 921 521 08 81
- 4 мая +7 921 222 68 01
- 5 мая +7 921 222 79 89
- 6 мая +7 921 460 18 45
- 7 мая +7 921 222 79 19
- 8 мая +7 911 611 02 87
- 9 мая +7 921 222 80 21
- 10 мая +7 953 533 27 34
Обращения принимаются с 09:00 до 18:00 в указанные дни. // Фото: sadrin.ru