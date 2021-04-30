Сотрудники «РКС-Петрозаводск» вместе со школьниками написали диктант

Вчера более трех тысяч жителей Карелии вместе со всей Россией писали международный исторический диктант. «Диктант Победы» – акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны.

К акции присоединились и сотрудники группы компаний «РКС-Петрозаводск». Технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук присоединился к школьникам в Академическом лицее, а главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов и директор по экономике и финансам Ольга Никитина писали диктант в МОУ «Гимназия №17». Вместе с гимназистами историю Великой Отечественной войны вспоминал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Историю нужно знать, потому что история – это взгляд в будущее. Надеюсь, что, по крайней мере, на положительную оценку мы с Артуром Олеговичем сегодня поработали»

- сказал Александр Сафронов.

Ученики гимназии №17 писали диктант за столами-трансформерами, которые школе подарила группа компаний «РКС-Петрозаводск». РКС также передали школе модульный диван и современные регулируемые ученические стулья. Новую мебель разместили в библиотеке гимназии. Теперь у школьников есть оборудованное помещение, где можно проводить внеклассные занятия и получать знания с комфортом.