За три дня на zagorodsreda.ru в Карелии проголосовало 3790 человек

На общероссийской платформе идет выбор общественных территорий, которые будут благоустроены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

В Карелии в рейтинговом голосовании участвуют 27 объектов из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши и Сегежи. Из них предстоит выбрать 14.

С момента старта голосования в нем приняли участие 3 790 человек.

В первые дни работы платформы наблюдались технические сбои. Проект такого масштаба запускается в стране впервые, нагрузка на платформу превысила прогнозную – наблюдается очень высокий интерес к голосованию и теме городской среды. Для решения проблемы оператор платформы подключает дополнительные мощности. Если у вас не грузится страница или не проходит звонок, не нажимайте кнопку ещё раз. Просто дождитесь загрузки или звонка для завершения голосования.

Принять участие в формировании городской среды успеет каждый – отдать свой голос за объект благоустройства можно до 30 мая включительно.