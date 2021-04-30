30 апреля 2021, 12:34
Общество

За три дня на zagorodsreda.ru в Карелии проголосовало 3790 человек

Жители четырех карельских городов выбирают общественные территории, которые получат деньги на благоустройство по федеральному проекту

На общероссийской платформе идет выбор общественных территорий, которые будут благоустроены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

В Карелии в рейтинговом голосовании участвуют 27 объектов из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши и Сегежи. Из них предстоит выбрать 14.

С момента старта голосования в нем приняли участие 3 790 человек.

В первые дни работы платформы наблюдались технические сбои. Проект такого масштаба запускается в стране впервые, нагрузка на платформу превысила прогнозную – наблюдается очень высокий интерес к голосованию и теме городской среды. Для решения проблемы оператор платформы подключает дополнительные мощности. Если у вас не грузится страница или не проходит звонок, не нажимайте кнопку ещё раз. Просто дождитесь загрузки или звонка для завершения голосования.

Принять участие в формировании городской среды успеет каждый – отдать свой голос за объект благоустройства можно до 30 мая включительно.

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Метки: 
Карелия
результаты
Общество
городская среда
«Комфортная городская среда»
Петрозаводск
Сегежа
Кондопога
Костомукша