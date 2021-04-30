В исправительной колонии №7 открылась музейная экспозиция о войне

В исправительной колонии №7, состоялась встреча сотрудников учреждения с поисковиками отряда «Масельгская группа» в ходе которой был организована экспозиция вещей и предметов обнаруженных в ходе работ по поиску станков бойцов РККА, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

Поисковый отряд «Масельгская группа» это один из самых молодых отрядов фонда «Эстафета поколений». Основная задача отряда — поиск незахороненных красноармейцев, погибших в годы войны. Работы проводятся в Медвежьегорском районе вблизи станций Масельгская и Ванзозеро, деревни Великая Губа, поселка Падун.

Проведение данного мероприятия приурочено к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. // Фото: vk.com