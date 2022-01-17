В сериале по «Гарри Поттеру» сыграют трансгендерные актеры

Скоро поклонники саги о Гарри Поттере смогут увидеть приквел знаменитой истории. На роли главных героев сериала ищут гендерно и расово разнообразных артистов, пишет Daily Mail.

В сценарии говорится о молодых годах родителей Гарри Поттера. На роль его отца ищут актера «азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения».

Мать волшебника должна сыграть «гендерно-неконформная, небинарная, транс-женщина».

Воплотить образ Питера Петтигрю, который предал родителей Поттера и жил в облике крысы, хотят поручить артисту-трансмужчине.

Сириусу Блэку и вовсе могут изменить пол - на эту роль ищут небелого актера либо актрису.

Правда, неизвестно, имеют ли продюсеры проекта права на использование всех этих персонажей. Возможно, Джоан Роулинг не давала такого разрешения.