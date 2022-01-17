В работе Youtube и Google произошел сбой

Пользователи Youtube и Google в понедельник столкнулись с трудностями в работе ресурсов. Об этом сообщает сайт DownDetector, который отслеживает проблемы в работе популярных Интернет-площадок.

Сбой произошел примерно в 10:33 по Москве. На неудобства жалуются пользователи из разных стран, но больше всего отзывов поступает из России.

Юзеры Youtube отмечают проблемы в работе сайта, сложности с запуском видео и трудности в работе приложения. Большинство пользователей Google жалуются на работу сайта, поисковой системы и авторизации. Фото pixabay.com/StockSnap