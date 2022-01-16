Норвежцы признали нежелательную горбушу деликатесом

В норвежском научно-исследовательском институте пищевых продуктов Nofima признали горбушу суперфудом, пишет РГ со ссылкой на NRK. В Норвегии полагают, что горбуша угрожает популяции дикого лосося, поэтому в стране ее считают нежелательной. Но, эксперты, исследовавшие рыбу, признали, что «ненавистная многим горбуша», которая попала к ним из России, на самом деле превосходный продукт.

По словам исследователя Турбьерна Тобиассена, горбуша больше похожа на семгу, гольца и кумжу, чем на аквакультурного лосося. Специалисты считают, что из-за короткого жизненного цикла в горбуше скапливается меньше токсинов. Вдобавок у нее нежная икра, которая пользуется высоким спросом.

Ученые полагают, что горбуша может стать ценным ресурсом для создания рабочих мест и экономической выгоды. (фото pixabay.com, Michelle_Raponi)