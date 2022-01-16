Накрашенных мужчин запретили показывать по телевизору в Китае

В Поднебесной запретили показывать по телевидению мужчин с макияжем, сообщает РГ со ссылкой на издание South China Morning Post. Также на телеэкране запретили показывать звезд, которые были уличены в нарушении закона, поведении или заявлениях, противоречащих общественному порядку и морали.

Запрет на накрашенных артистов в Китае аргументировали тем, что такой образ не совпадает с «традиционным» представлением о мужчинах. Телевидение обязали установить стандарт красоты, стать менее развлекательным и сделать упор на традиционную культуру. Также власти запретили платить артистам слишком много, кроме того детям звезд запретили участвовать в шоу на ТВ.

Запретили показывать контент, который побуждает зрителей к чрезмерным тратам, роскошь на телеэкране также попала под запрет, как и рейтинги знаменитостей. Китайские власти запретили и шоу, в которых люди демонстрируют свои таланты и борются за право стать звездами. (фото pixabay.com, Charlottees)