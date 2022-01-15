Юная россиянка вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров

Семилетняя россиянка Настя Радзинская вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире, сообщает РИА Новости.

Журнал Forbes посчитал, что ведущая канала на YouTube - Like Nastya за прошлый год заработала 28 миллионов долларов. В глобальном рейтинге самых высокооплачиваемых ютуберов, подготовленном изданием, россиянка заняла шестое место.

Уроженка Краснодарского края вошла в список Forbes третий раз. До этого. В 2019 году, девочка занимала третье место, в 2020 году – седьмое. Канал Like Nastya Vlog насчитывает 85,7 миллионов подписчиков, рекордное количество просмотров одного видео — 724 миллионов.

Первое место самых высокооплачиваемых блогеров занимает Джеймс Дональдсон, известный как MrBeast. За год он заработал 54 миллиона долларов. Второе место у боксера и видеоблогера Джейка Пола с доходом 45 миллионов долларов. Тройку замыкает Марк Фишбах, известный как Markiplier, заработавший за год 38 миллионов долларов. (фото pixabay.com, kropekk_pl)