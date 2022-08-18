В Сегеже поймали вора-сладкоежку, а в Петрозаводске – любителя ремней

Посетитель специализированного сетевого магазина в Петрозаводске 17 августа попытался вынести из торгового зала два брючных ремня. Платить за товар он не собирался, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Служба безопасности нажала тревожную кнопку, приехала вневедомственная охрана и задержала 38-летнего нарушителя. Он мог причинить ущерб на сумму порядка трех тысяч рублей. Мужчину передали полицейским.

В тот же день в Сегеже росгвардейцам передали 18-летнего юношу, который попытался вынести из магазина несколько упаковок кондитерской продукции. Они стоили около тысячи рублей. // Фото: Росгвардия