18 августа 2022, 15:11
В Сегеже поймали вора-сладкоежку, а в Петрозаводске – любителя ремней
В магазинах Карелии в очередной раз задержали несостоявшихся воришек
Посетитель специализированного сетевого магазина в Петрозаводске 17 августа попытался вынести из торгового зала два брючных ремня. Платить за товар он не собирался, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Служба безопасности нажала тревожную кнопку, приехала вневедомственная охрана и задержала 38-летнего нарушителя. Он мог причинить ущерб на сумму порядка трех тысяч рублей. Мужчину передали полицейским.
В тот же день в Сегеже росгвардейцам передали 18-летнего юношу, который попытался вынести из магазина несколько упаковок кондитерской продукции. Они стоили около тысячи рублей. // Фото: Росгвардия