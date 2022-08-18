Пожилая петрозаводчанка испугалась за внучку и отдала деньги злодеям

Мошенники вновь стали использовать старую схему с ДТП для обмана жителей Карелии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, жертвой злоумышленников стала 90-летняя жительница Петрозаводска. Женщине позвонили и сообщили, что ее внучка стала виновницей ДТП. Для того, чтобы она избежала ответственности, необходимо было заплатить 250 тысяч рублей. Пенсионерка нашла эту сумму. Она была уверена, что деньги пойдут на лечение пострадавших.

На удочку злодеев попалась еще одна жительница республики. Женщине рассказали, что ее близкая родственница устроила аварию. Переживая за нее, потерпевшая перечислила 200 тысяч рублей на указанный счет. Пока она ходила до банкомата, мошенник постоянно находился на связи, не давая возможности женщине проверить информацию.

Полиция просит жителей республики поговорить со своими пожилыми родственниками, которые в силу возраста могут стать легкой добычей преступников. Фото: unsplash.com