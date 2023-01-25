В Сбере выяснили у молодёжи, в каком возрасте наступает пик карьеры

Ко Дню российского студенчества Работа.ру и СберНПФ выяснили у российской молодёжи, в каком возрасте наступает пик карьеры и сколько можно заработать в этот период.

Как показало исследование, 27% молодых россиян считают, что вершины в карьере можно достичь в 36–40 лет. 25% ответили, что пик наступает позже — в 41–45 лет, а 19% сошлись во мнении, что наибольших успехов в работе можно добиться в 46–50 лет. 13% участников исследования уверены, что карьерный пик наступает уже в 31–35 лет, 11% полагают, что для этого надо быть старше 50 лет, а 5% думают, что такое возможно даже в самом начале карьеры — в 25–30 лет.

30% участников исследования отметили, что, достигнув пика карьерного роста, они хотят продолжать работать на той же должности в той же компании. Однако 20% опрошенных хотели бы сменить работодателя, а 16% — профессию. 15% респондентов в возрасте карьерного пика мечтают открыть собственный бизнес, 11% — начать давать профессиональные консультации. 5% опрошенных отметили, что на вершине карьеры хотели бы совсем бросить работу и выйти на пенсию, а 4% планируют развивать уже открытый собственный бизнес. Вопрос был задан с возможностью выбрать несколько вариантов ответа.

Опрос также затронул тему заработков на вершине карьеры. Больше половины респондентов (54%) считают, что на пике зарплата должна составлять от 100 до 500 тыс. рублей в месяц и больше. Из них 29% отметили, что рассчитывают на доход от 100 до 200 тыс. рублей, 13% — от 200 до 300 тыс. рублей, 6% — от 300 до 500 тыс. рублей и столько же — от 500 тыс. рублей.

41% российской молодёжи считает, что за время карьерного пика надо успеть накопить больше 10 млн рублей для комфортной жизни на пенсии. Каждый пятый (19%) отметил, что накопления должны составить 5–10 млн рублей, а 15% уверены, что достаточно 3–5 млн.

По мнению 43% молодых респондентов, откладывать средства на жизнь после выхода на пенсию надо начинать в 25–30 лет. Причём 29% опрошенных уже делают такие накопления, 15% собираются копить в этом году, а 19% планируют начать откладывать деньги на пенсию через несколько лет.

Опрос показал, что, несмотря на молодой возраст, наши респонденты отметили традиционные способы накоплений на комфортную жизнь на пенсии (можно было выбрать несколько вариантов). Это недвижимость (66%), ценные бумаги (31%) и банковские накопления (26%). Почти четверть опрошенных (23%) выбрала наличные сбережения, а 8% — пенсионные продукты НПФ. Лучше всего использовать разные финансовые инструменты — диверсифицировать ваш пенсионный портфель сбережений. Как один из вариантов, рекомендуем откладывать на будущую пенсию с помощью надёжного индивидуального пенсионного плана. Кстати, с начала этого года накопления по нему застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ),

- рассказал руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.

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