В Санкт-Петербурге мужчину расстреляли из ракетницы и добили ножом

Сегодня в полицию Санкт-Петербурга обратились очевидцы, которые стали свидетелями того, как у дома № 80 по Бухарестской улице из машины сначала выпала горящая сигнальная ракета, а потом выскочил мужчина, пытающийся убежать от водителя, сообщает Фонтанка.Ру, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Однако расстрелянному пассажиру не удалось скрыться. На записи с камер наблюдения видно, что вслед за ним выбежал водитель, который стал бить упавшего. Насколько можно понять, нападавший сбегал к машине, вернулся к жертве и нанес пострадавшему несколько ударов предметом похожим на нож.

Когда пассажир стал выходить из автомобиля, водитель ранил его, предположительно из ракетницы, после чего догнал и нанес множественные ранения острым предметом. Нападавший на автомобиле скрылся,

– сообщает полиция.

Пострадавшего доставили в больницу, где медики зафиксировали у него огнестрельное и множественные колото-резаные ранения. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Ведется поиск нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области.

Фото — скриншот видео