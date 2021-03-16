В Санкт-Петербурге мужчину расстреляли из ракетницы и добили ножом
Сегодня в полицию Санкт-Петербурга обратились очевидцы, которые стали свидетелями того, как у дома № 80 по Бухарестской улице из машины сначала выпала горящая сигнальная ракета, а потом выскочил мужчина, пытающийся убежать от водителя, сообщает Фонтанка.Ру, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.
Однако расстрелянному пассажиру не удалось скрыться. На записи с камер наблюдения видно, что вслед за ним выбежал водитель, который стал бить упавшего. Насколько можно понять, нападавший сбегал к машине, вернулся к жертве и нанес пострадавшему несколько ударов предметом похожим на нож.
Когда пассажир стал выходить из автомобиля, водитель ранил его, предположительно из ракетницы, после чего догнал и нанес множественные ранения острым предметом. Нападавший на автомобиле скрылся,
– сообщает полиция.
Пострадавшего доставили в больницу, где медики зафиксировали у него огнестрельное и множественные колото-резаные ранения. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.
Ведется поиск нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области.
Фото — скриншот видео