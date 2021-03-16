16 марта 2021, 16:41
Происшествия

Пропавшая в Петрозаводске девушка найдена

Полиция поблагодарила СМИ и паблики за помощь в распространении информации о подростке

В Петрозаводске закончены поиски девушки 2005 года рождения, объявленной в розыск сегодня днем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, криминальной составляющей в исчезновении подростка нет. Напомним, девушку искали с 15 марта. О том, где она была в течение суток, не сообщается.

В МВД поблагодарили СМИ и паблики за помощь в распространении информации о ребенке. Фото tkrasnodar.ru

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