Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух мужчин, попавших в объектив камеры наблюдения одного из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, эти люди подозреваются в причастности к краже имущества. Личности возможных злоумышленников также пока не установлены.

Всех, кто что-либо знает об этих мужчинах, просят звонить по номеру телефона: +7953-545-37-48. Конфиденциальность гарантируется.