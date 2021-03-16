16 марта 2021, 16:28
Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух мужчин
Стражи порядка просят жителей карельской столицы помочь в поисках возможных злоумышленников
Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух мужчин, попавших в объектив камеры наблюдения одного из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным правоохранителей, эти люди подозреваются в причастности к краже имущества. Личности возможных злоумышленников также пока не установлены.
Всех, кто что-либо знает об этих мужчинах, просят звонить по номеру телефона: +7953-545-37-48. Конфиденциальность гарантируется.