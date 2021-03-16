В Кондопоге изъяли десятки тысяч сигарет и сотни литров спирта

Кондопожские полицейские получили оперативную информацию о продаже немаркированной алкогольной и табачной продукции, сообщает МВД Карелии.

Полицейские установили, что поставки контрафакта производились из Санкт-Петербурга. Незаконный бизнес организовала семейная пара, которая в собственных гаражах обустроила торговые точки. Перевозкой занимался их приятель, 38-летний кондопожанин, поставщиком выступил житель северной столицы.

Для соблюдения конспирации пункты продажи открывались лишь в определенные часы. Проверенным клиентам предоставлялась услуга доставки алкогольной и табачной продукции.

Сотрудниками подразделения экономической безопасности, при поддержке сотрудников Росгвардии, проведены обыски в гаражах. В результате изъято 47 000 пачек сигарет различных марок, 700 литров бутилированной алкогольной продукции и 1 300 литров спирта.

В настоящее время проводится исследование изъятого и решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Фото из группы МВД по Республике Карелия