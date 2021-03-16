Продавец догнала похитителя и отобрала пакет с продуктами

В Костомукше нетрезвый мужчина набрал продуктов в сетевом магазине на 973 рубля. Консервы, рисовую лапшу, макароны, кетчуп и две бутылки пива он сложил в пакет, прошел мимо кассы, не заплатив. Другая покупательница все эти действия заметила и сообщила сотрудникам торговой точки.

Работница бросилась вдогонку. Ей удалось забрать пакет с похищенными продуктами, но мужчина смог скрыться. На место была вызвана полиция. Факт открытого хищения подтвердила запись с камер видеонаблюдения.

Подозреваемого в грабеже мужчину установили. Им оказался ранее судимый 33-летний костомукшанин, сообщили в МВД Карелии. Фигурант уголовного дела сознался и помогал следствию. Дело направлено в суд. (фото ruherald.com)