На трассе «Кола» появился новый «мост глупости»

16 марта, около двух часов ночи, на пересечении Колтушского шоссе и трассы «Кола» Р-21, под путепроводом не смогла проехать грузовая автомашина с пустыми цистернами, сообщает 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Бочки» упали с прицепа и перегородили проезжую часть. По предварительным данным, пострадавших нет.

На днях в Санкт-Петербурге закрыли так называемый «мост глупости» через реку Кузьминку. Из-за небольшой высоты проезда, конструкция регулярно сбивала фургоны с «Газелей». Количество жертв коварного проезда перевалило за две сотни. Во время ремонта планируют ликвидировать следы ударов об эстакаду, а проезд под ней собираются углубить.

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