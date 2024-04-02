В самую веселую карельскую деревню приведет обновленная дорога

Планы уже есть, дорога будет. Исходные данные о местности для проектирования строительства выполнены. Сначала приведут в порядок мосты, а потом отремонтируют дорожное полотно.

«В августе 2023 года были подписаны между Управлением автомобильных дорог Республики Карелия и ремонтно-строительной компанией «Мостовик» государственные контракты на ремонт мостов через реку Свят (7+410 километр) и через реку Шуя (10+448 километр), которые находятся на дороге «Пряжа - Киндасово». Общая сумма контрактов - это средства регионального бюджета. Сроки завершения работ по контракту 30 сентября 2024 года. Ремонт автомобильной дороги «Пряжа - Киндасово» планируется выполнить в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2025 году, а именно – осенью 2024 года планируется организовать завоз строительных материалов, а непосредственно ремонт дороги планируется начать в мае 2025 года»,

— написала в соцсети депутат Законодательного собрания Ольга Шмаеник.

Дорожное полотно за долгое время эксплуатации пришло в негодность. Старый асфальт изобилует дырами и неожиданными «трамплинами».

«Помните, как Борис Николаевич наши киндасовские качели на прочность проверял? В тот год еще первый раз дорогу до нашей деревни отремонтировали. Сейчас вновь за ремонт взялись. Говорят, Владимира Владимировича ждем!» — прокомментировали киндасовцы радостную новость.

Деревня Киндасово получила статус самой веселой деревни из-за своих знаменитых киндасовских баек и традиционного фестиваля юмора. Ее название в переводе с карельского означает «Рукавицыно», и расположена она в 10 км от федеральной трассы Петрозаводск – Санкт-Петербург недалеко от Пряжи. // фото сообщества «Киндасово. Карелия»