В самой большой школе Карелии откроют экспозицию о героях Донбасса

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что скоро в школе №55 будет создана экспозиция памятных вещей карельских бойцов, погибших за защиту Донбасса. Директор школы Римма Ермоленко отметила, что для реализации этой идеи в учреждении есть все предпосылки.

«Наша школа самая молодая и самая большая в Карелии. И для нас большая честь открыть экспозицию, посвященную защитникам Донбасса. Мы хотим, чтобы наши ученики увидели маленький мир больших героев»,

- дополнила она.

Кроме того, вчера по инициативе главы республики Артура Парфенчикова было присвоено название улице, расположенной близи образовательного учреждения – отныне она будет носить имя Защитников Донбасса. Об этом «Петрозаводск говорит» сообщал ранее. Руководство школы планирует обратиться к родственникам погибших карельских бойцов с просьбой передать на хранение их памятные вещи. Фото: petrozavodsk-mo.ru.