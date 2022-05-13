Чартерные рейсы в Карелию из Москвы будут доступны до конца лета

Летом в Карелию будут запущены чартерные рейсы из Москвы. Об этом сообщает Управление по туризму РК.

Продажа чартерных программ в нашу республику стартовала в марте, это направление сразу вызвало невероятный ажиотаж. Поэтому организаторы передвинули начало полетов на более ранний срок - 16 июня. Программа будет действовать до конца лета.

Рейсы из Москвы в Петрозаводск будут выполняться два раза в неделю - в четверг и воскресенье. Вылет - из аэропорта Домодедово.

Стоимость туров с чартерным перелетом стартует от 14 990 рублей на человека. В базовый турпакет включены обзорная экскурсия по Петрозаводску, экскурсия в заповедник «Кивач» и на курорт Марциальные воды с дегустацией лечебной воды, а также мастер-классы по изготовлению оберегов и калиток.

За дополнительную плату туристы могут посетить Кижи, горный парк «Рускеала», Валаам или Соловки. У поклонников активного отдыха также есть возможность заказать, например, сплав на рафтах по реке Шуя, включая пикник с дегустацией национальных напитков. Фото: pixabay.com/rauschenberger