Водителей Карелии предупредили об ухудшении ситуации на дорогах

В Карелии в ближайшие дни ожидаются дожди, усиление ветра. Такая погода может спровоцировать осложнение дорожной обстановки, предупредили в ГИБДД.

Госавтоинспекция просит автомобилистов в условиях дождя и плохой видимости использовать плавный стиль вождения, соблюдать дистанцию и боковой интервал. При выборе скорости следует учитывать состояние дороги и плотность потока.

Особую осторожность следует соблюдать перед пешеходными переходами, при движении в жилых зонах и вблизи детских учреждений.

Также в ГИБДД напомнили пешеходам, что зонты и капюшоны ограничивают обзор, поэтому перед переходом дороги стоит быть особенно внимательными. Фото ГИБДД Карелии