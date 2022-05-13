13 мая 2022, 09:32
Водителей Карелии предупредили об ухудшении ситуации на дорогах
В республику пришла непогода, льют дожди
В Карелии в ближайшие дни ожидаются дожди, усиление ветра. Такая погода может спровоцировать осложнение дорожной обстановки, предупредили в ГИБДД.
Госавтоинспекция просит автомобилистов в условиях дождя и плохой видимости использовать плавный стиль вождения, соблюдать дистанцию и боковой интервал. При выборе скорости следует учитывать состояние дороги и плотность потока.
Особую осторожность следует соблюдать перед пешеходными переходами, при движении в жилых зонах и вблизи детских учреждений.
Также в ГИБДД напомнили пешеходам, что зонты и капюшоны ограничивают обзор, поэтому перед переходом дороги стоит быть особенно внимательными. Фото ГИБДД Карелии