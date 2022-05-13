На Древлянке организован временный пункт приема использованных шин

В Петрозаводске на парковке у торгового центра «Лотос Плаза» с 18.00 13 мая до 20.00 14 мая будет организован пункт приема использованных шин. Автомобилисты могут бесплатно сдать использованную авторезину.

Как сообщили в пресс-службе администрации карельской столицы, если инициатива будет поддержана автолюбителями, то аналогичные временные пункты появятся и в других районах города.

Пока старые шины принимают на Вытегорском шоссе, д. 82. Один человек может бесплатно сдать не более четырех покрышек. Фото: pixabay.