В Карелии диагностировали 56 случаев Covid-19 за сутки

За последние сутки в Карелии выявлены 56 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 11 детей. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных пять человек находятся в состоянии средней тяжести, один человек - в тяжелом состоянии.

Новых жертв пандемии за сутки нет. Общее число умерших от Covid-19 в республике по-прежнему составляет 1503 человека. Фото: pixabay.com/Roksana96