Спички, шампунь, бананы подорожали в Карелии, но подешевела капуста

За неделю с конца апреля до 6 мая в Карелии на 3,8% подешевела белокочанная капуста, на 3,7% - свекла, на 2,5% - помидоры и на 1,2% - огурцы. На изменение цен на ряд продуктов и товаров обратили внимание в Карелиястат в ходе мониторинга. Куриное яйцо подешевело на 6,7%, а вермишель на 4,8%.

За неделю в цене подскочили бананы, сразу на 3,8%. На 6,9-13,1% подорожали печенье, маргарин, вареная колбаса, конфеты. Спички, шампунь, сухие корма для домашних животных, бумажные подгузники детские, мыло хозяйственное, мужские носки подорожали на 2,5-4,5%. Рост цен на туалетное мыло и электропылесос составило 8,1% и 7,5%.

Смартфоны подешевели на 2,5%, кроссовки для детей – на 1,4%. Изменились цены на некоторые медикаменты. В частности, ренгалин подешевел на 2,8%, эргоферон – 2,4%, поливитамины – на 1,4%.

Также изменились цены на топливо. По данным официальной статистики, дизельное топливо подорожало на 0,4%, бензин АИ-95 подешевел на 0,2%, а марки АИ-92 – на 0,1%. Подорожало проживание в гостиничном номере, хостеле и санатории. (фото pixabay.com, Couleur)