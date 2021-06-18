В Рускеала уволены все сотрудники местного учреждения культуры

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский побывал в п. Рускеала, где прошло собрание местных жителей по вопросу реорганизации местного учреждения культуры – МАУК «Гармония». На собрании разгорелись настоящие страсти по поводу грядущих перемен, инициированных главой Кааламского сельского поселения Андреем Мищенко.



Депутат Мазуровский выступил в защиту культработников, напомнив, что в стране действует Государственная программа долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года, где подчеркнуто, что поддержка культуры является одним из приоритетных направлений развития страны.

«Это беспрецедентный случай ликвидации системы культуры в Карелии. Культура – это не завод, это люди, профессионализм которых нарабатывается годами, и которых невозможно в один день заменить»,

- подчеркнул Андрей Мазуровский.

Местные жители, руководство Сортавальского района также встали на защиту МАУК «Гармония».

На сегодняшний день уволены все сотрудники учреждения. Дом культуры закрыт. Подробно – в нашем видео.