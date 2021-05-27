Андрей Мазуровский: «Культура -это не гастроли заезжих актеров»

Текст: Арина Тимонен

Сегодня жизнь отдаленных населенных пунктов Карелии во многом схожа. К сожалению, в первую очередь, преодолением бытовых проблем: то по воду с бидонами нужно пробираться через дорожные ухабы, то от дождя затыкать потолок тряпками и накрывать пленкой кровать, то искать транспорт, чтобы поехать за десятки километров на прием к доктору.

Нередко единственной отдушиной для местных жителей становится Дом культуры. Во всяком случае, много лет для жителей поселков Кааламо и Рускеала ДК был той самой объединяющей силой, что помогала преодолевать невзгоды и радоваться обычному дню.



Но сегодня культурная жизнь в этих населенных пунктах висит на волоске. Глава Администрации Кааламского сельского поселения Андрей Мищенко издал распоряжение «Об оптимизации расходов в Муниципальном автономном учреждении культуры Кааламского сельского поселения «Гармония». На этом основании руководитель МАУК «Гармония» Лилия Ежак издала приказ «О сокращении численности работников учреждения». В соответствии с приказом в июне этого года планируется сокращение пяти ставок работников учреждения, в том числе ставка менеджера по культуре Ирины Карповской, непосредственно работающей в ДК п. Рускеала 28 лет.

Причина ликвидации — долги по коммунальным услугам.

Общественность п. Рускеала подготовила протестное обращение Главе поселения А.М. Мищенко. В документе подчеркивается, что местный Дом культуры является центром притяжения жителей разных возрастов. Учреждение сотрудничает с детским садом и школой Рускеала, с Партальским домом-интернатом, музеем Северного Приладожья. На базе ДК работает Совет ветеранов п. Рускеала. Сама Ирина Карповская - организатор всех массовых мероприятий в поселке. В Доме культуры более тридцати лет существует вокальная группа «Людмила» - старейший коллектив Сортавальского района.

На сессии депутатов Кааламского сельского поселения 18 мая этого года глава Мищенко подтвердил, что учреждение МАУК «Гармония» будет ликвидировано и создано новое предприятие. Сокращенным работникам предложат подписать договоры ГПХ.

Ссылаясь на недостаточное финансирование глава поселения предлагает заменить сегодняшнюю форму работы на приглашение заезжих артистов для проведения массовых мероприятий. Таким образом, подчеркивается в Обращении, «из жизни поселков исчезают мероприятия, направленные на военно-патриотическое и нравственное воспитание молодежи, организация семейного отдыха сельчан, работа творческих коллективов, концертная деятельность».

Жители Рускеала обеспокоены снижением материального обеспечения семей, попадающих в жернова оптимизации. Среди сокращаемых работников есть люди предпенсионного возраста, семьи с детьми и иждивенцами.

Обращение Главе Кааламского сельского поселения А. Мищенко о защите учреждения культуры и работников подписали порядка 200 человек.

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский выразил свою озабоченность по поводу грядущей ликвидации учреждения культуры в Кааламском сельском поселении. На деле это равноценно ликвидации самой культуры вместе с ее работниками.

«Сложилась парадоксальная ситуация в поселках Кааламо и Рускеала. Глава поселения демонстрирует полное непонимание того, какое место занимает культурная составляющая в жизни человека. Культура — это не разовая поездка актеров. Это система, функционирующая постоянно, включающая создание творческих коллективов и привлечение в кружки самодеятельности разных слоев населения, это самозанятость и мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, а также пример передачи духовных ценностей нашим детям. Просто взять и пройтись по этому косой непозволительно",

- отметил депутат.

Андрей Мазуровский напомнил, что в стране действует Государственная программа «Долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года. В документе подчеркнуто, что поддержка культуры является одним из приоритетных направлений развития страны.

«Кроме того, Сортавальский район готов взять на баланс сферу культуры этого поселения. Сегодня образования культуры на селе — это последний очаг, который позволяет сохранить нашу ментальность, наш национальный колорит. Разорвав эти корни сейчас, мы никогда не сможем их восстановить. К счастью, это единственный беспрецедентный пример на территории Карелии, когда систему культуры пытаются уничтожить. Я благодарен жителям Кааламского поселения: они встали на ее защиту»,

- сказал Мазуровский.

3 июня в ДК п. Рускеала пройдет расширенное собрание по вопросу ликвидации Дома культуры. Депутат А. Мазуровский намерен присоединиться к обсуждению, в котором примут участие местные жители, представители администрации Сортавальского района, депутаты поселения.

(фото в тексте travel-for-life.ru)