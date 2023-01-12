12 января 2023, 20:54
В российском регионе ударил 73-градусный мороз
Люди рассказали, как выживают на севере Красноярского края
На севере Красноярского края ударили 73-градусные морозы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на жителей поселка Ессей.
В населенном пункте таких морозов не помнят. Местные жители говорят, что на улице тяжело дышать.
«Чтобы держать ноги в тепле, обязательно валенки или унты с теплыми носками. В курточке тоже не походишь - только в шубе или хорошем пуховике. С голыми руками на улице не постоять и минуты»,
- рассказали люди. Они отметили, что центральное отопление в поселке есть только на соцобъектах. Большинство жителей обогревает свои жилища дровами.
Источник подчеркивает, что средняя зимняя температура в Ессее составляет около минус 50 градусов. // Фото: unsplash.com