В российском регионе ударил 73-градусный мороз

На севере Красноярского края ударили 73-градусные морозы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на жителей поселка Ессей.

В населенном пункте таких морозов не помнят. Местные жители говорят, что на улице тяжело дышать.

«Чтобы держать ноги в тепле, обязательно валенки или унты с теплыми носками. В курточке тоже не походишь - только в шубе или хорошем пуховике. С голыми руками на улице не постоять и минуты»,

- рассказали люди. Они отметили, что центральное отопление в поселке есть только на соцобъектах. Большинство жителей обогревает свои жилища дровами.

Источник подчеркивает, что средняя зимняя температура в Ессее составляет около минус 50 градусов. // Фото: unsplash.com