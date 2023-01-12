Мужчина и женщина пошли в баню и умерли в российском регионе

В Челябинской области мужчина и женщина умерли во время похода в баню. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, инцидент произошел в селе Варна. Мужчина с подругой были в гостях и пошли в баню. Утром их тела обнаружила хозяйка дома.

По предварительным данным, во время мытья люди надышались угарным газом. Вследствие отравления они умерли. На телах погибших не было обнаружено следов насильственной смерти. Точную причину гибели людей установят судмедэксперты. // Фото: freepik.com