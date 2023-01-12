12 января 2023, 18:08
Ребенок внезапно умер во время игры с друзьями в Ленобласти
В соседнем с Карелией регионе выясняют причины внезапной смерти 11-летнего мальчика
В Ленинградской области 11-летний ребенок играл на улице с друзьями и внезапно умер. Об этом пишет «Фонтанка».
Трагедия произошла в деревне Лесколово. По данным издания, водитель проезжавшего автомобиля заметил лежавшего на земле ребенка и стоявших вокруг него сверстников. 30-летний мужчина положил пострадавшего в машину и отвез в ближайшую больницу, но медики лишь констатировали смерть школьника.
Как рассказали другие подростки, их друг просто бежал, внезапно упал и больше не поднялся.
Тело ребенка направлено в морг для установления причины смерти. // Фото: unsplash.com