Ребенок внезапно умер во время игры с друзьями в Ленобласти

В Ленинградской области 11-летний ребенок играл на улице с друзьями и внезапно умер. Об этом пишет «Фонтанка».

Трагедия произошла в деревне Лесколово. По данным издания, водитель проезжавшего автомобиля заметил лежавшего на земле ребенка и стоявших вокруг него сверстников. 30-летний мужчина положил пострадавшего в машину и отвез в ближайшую больницу, но медики лишь констатировали смерть школьника.

Как рассказали другие подростки, их друг просто бежал, внезапно упал и больше не поднялся.

Тело ребенка направлено в морг для установления причины смерти. // Фото: unsplash.com