Тела сбежавших пациентов психбольницы нашли на кладбище

Днем 11 января на кладбище в поселке Искра в Курской области обнаружили два трупа. Оказалось, это пациенты психбольницы, передают «Вести Курск».

Они ранее сбежали из медицинского учреждения, а примерно в полдень в среду тела пациентов нашли. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Велика вероятность, что пациенты погибли от переохлаждения.

В данный момент все обстоятельства трагедии выясняют, идет проверка, сообщили в СУ СК РФ по региону. // фото: Минздрав Курской области/ВКонтакте