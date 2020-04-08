В российских школах может досрочно завершиться учебный год

Учебный год для российских школьников может завершиться раньше обычного. Это следует из рекомендаций, которые ведомство направило регионам. Как сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ, конкретные меры каждый регион определит самостоятельно, исходя из ситуации на местах, согласовав свои действия с правительством РФ.

В министерстве допускают, что завершение года возможно по результатам завершенных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ. При необходимости регионы могут перенести часть общеобразовательной программы на следующий учебный год. Предложение распространяется на учащихся с первый по восьмой классы и касается регионов, где ситуация будет требовать домашней самоизоляции.

Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения инфекции.

Регионам предписано обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников. Старшие классы должны получить необходимые знания для освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ.

Рекомендации министерства касаются и детских садов. Так, в садах ведомство рекомендует в условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации обеспечить работу групп с соблюдением профилактических мер. В случае возникновения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации регион должен обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 человек с соблюдением мер профилактики.