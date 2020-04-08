Врач назвала продукты, которые опасно разогревать в микроволновке

Не все продукты можно разогревать в микроволновке, некоторые могут даже превратиться в яд. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

По ее словам, многие продукты при нагревании теряют полезные свойства, например, витамин C. Поэтому диетолог не рекомендует сильно нагревать в СВ-печи ягоды и фрукты. Также специалист предостерегает от нагревания в микроволновке семечек, поскольку нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген.

Стоит воздержаться от нагрева в СВ-печи и различных салатных компонентов. Например, шпинат, петрушка, сельдерей, щавель, свекла, редис, морковь содержат нитраты, при нагреве они превращаются в токсичный нитрозамин. Не стоит подогревать и газировку. По словам диетолога, напитки с пометкой «лайт» содержат химический заменитель сахара, чаще всего аспартам, который при нагреве переходит в формальдегид сравнимый с мышьяком.

Также по мнению врача, при нагреве в микроволновке погибают полезные бактерии в кисломолочных продуктах, так как разрушаются стенки их клеток.

Она предостерегла от разогрева в СВ-печи шоколадных батончиков и импортных конфет из-за большого содержания химических веществ. При нагреве получившийся продукт может стать невкусным и, возможно, ядовитым.