Путин потребовал от губернаторов не рушить экономику регионов и страны

Главе Карелии Артуру Парфенчикову, видимо, в ближайшее время придется пересмотреть режим жесткой самоизоляциии в Карелии. Совещание президента страны Владимира Путина не оставила ему шансов вводить серьезные ограничения в регионе.

Федеральный центр предоставил властям регионов России широкие полномочия для борьбы с коронавирусной инфекцией, однако и спрашивать с них будет «строго». Об этом заявил на совещании с руководителями субъектов федерации президент России Владимир Путин, пишет РБК.

Глава государства указал на необходимость действовать не по единому шаблону, а с учетом обстоятельств в каждом конкретном регионе.

«При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести»,

– сказал Путин.

В пример президент привел Москву, где предприятия не закрывают повсеместно – в столице не исповедуют принцип «всех под одну гребенку». Перечень организаций, чья работа ограничивается в связи с промышленными рисками, должен быть понятным, четким, считает Путин. Остальные же структуры не должны собирать какие-то справки и согласования.

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)