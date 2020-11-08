В России за сутки – более 20 тысяч заразившихся COVID-19

За сутки в России подтверждено 20498 случаев COVID-19 в 84 регионах.

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,9% без клинических проявлений.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 774 334 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский автономный округ 0%, Республика Дагестан 0,5%, Чувашская Республика 0,6%.

За последние сутки подтверждено 286 летальных случаев, два из них, как мы сообщали, в Республике Карелия.