Глава МВД выступил против снижения порога превышения скорости

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) не будет снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия 1».

«Мы категорические противники такого нововведения»,

— отметил он. По словам Колокольцева, в новом КоАП учтена позиция министерства.

«И даже величина штрафа не меняется», — добавил глава МВД.

Практика показывает, что на безопасности дорожного движения в большей степени сказывается обустройство дорог — наличие разделительных барьеров, освещение, ровное покрытие, а не «манипулирование — 10 км больше, 10 км меньше», считает Колокольцев. //Фото: клубсузуки.рф