В России тестируют новую услугу по перевозке животных в самолете

Пассажиры могут взять в салон самолета своего питомца в переноске и разместить его на соседнем кресле. Новую услугу с 21 декабря тестирует авиакомпания «Аэрофлот».

Один пассажир может перевезти один контейнер с животными или птицей, при этом вес такой переноски не должен превышать вместе с питомцем 15 кг. Перевозить питомцев можно как в жесткой, так и полужесткой переноске.

«Размеры жесткого контейнера не должны превышать 50х30х30 см. Размеры полужесткого контейнера не должны превышать 50х32х30 см. Контейнер должен соответствовать установленным требованиям для перевозки животных в салоне и иметь ручку на верхней крышке для фиксации контейнера в пассажирском кресле»,

- говорится в сообщении перевозчика. Пассажир также должен взять не менее двух непромокаемых впитывающих пеленок, чтобы обеспечить чистоту сиденья.

Контейнер разрешено размещать на креслах у иллюминатора. Во время полета питомец должен оставаться в своей переноске.

Тестируют сервис до 20 марта на рейсах перевозчика. Оплата за дополнительное место осуществляется по тарифу, применяемому для взрослого. Регистрация пассажира с животным осуществляется только на стойке регистрации. // фото freepik.com/ chevanon