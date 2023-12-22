«Живем как в 90-е». Кочегарам в поселке Карелии задерживают зарплату

Текст: Елена Малишевская

В редакцию портала «Петрозаводск говорит» обратились работники котельной поселка Пяльма Пудожского района. Машинисты-кочегары рассказали, что им регулярно задерживают выплаты заработной платы. Люди даже боятся называть свои фамилии: начальство пригрозило, что если будут жаловаться — останутся без работы.

Восемь кочегаров работают в котельной Пяльмы в четыре смены. Сами дрова пилят, сами в печь кидают. Смена — 12 часов, зарплата 30 тысяч рублей. Работа физически тяжелая, но другую в поселке трудно найти. Естественно, живут от зарплаты до зарплаты. Задержка жалования хоть на день — катастрофа для каждой семьи.

«Сейчас не дают зарплату, сил нет, работы другой нет официальной, а без денег не жизнь, живем как в девяностые. Спасибо, если поможете, мы в тупике»,

- пишут жители поселка Пяльма.

Серьезные проблемы с выплатой заработанных денег начались еще в прошлом месяце — тогда аванс задержали на неделю. Родственники одного из кочегаров написали напрямую министру строительства, ЖКХ и энерегетики Карелии Виктору Россыпнову. И аванс всем работникам котельной чудесным образом выдали через час после сообщения, отправленного в социальной сети.

«Действительно, было обращение, и собственник компании мне в ответ прислал ведомость»,

- подтвердил министр Россыпнов.

Вот только потом в котельной началось расследование, и стали звучать угрозы. Конкретного машиниста-кочегара вычислили, хотели сразу уволить, но за него вступился весь коллектив. Через месяц ситуация повторяется: 15 декабря должны были выплатить зарплату, прошла неделя, денег нет.

«Всех запугали, сказали, что если будем жаловаться, с нового года договор не подпишут»,

- сообщают работники котельной.

В 2021 году котельные Пудожского района согласно соглашению о концессии перешли в управление ООО «Промэнергострой». Компании из Петрозаводска передали котельную в поселке Красноборский, а также теплосети поселка, школьную и центральную котельные в поселке Кривцы, котельные в деревне Авдеево, поселках Пяльма, Пудожгорский, Каршево, Кубово, три котельные в поселке Шальский, а также котельную на Пионерской улице в Пудоже.

По соглашению «Промэнергострой» до конца 2023 года должен был вложить более 9 млн рублей в реконструкцию теплосети поселка Красноборский протяженностью 3,35 км. Договор концессии подразумевает, что государство остается собственником котельных и всех сетей, в том числе модернизованных.

Возможно, модернизация сетей подорвала благосостояние «Промэнергостроя», возможно, сбор коммунальных платежей с населения идет сейчас хуже... Но кочегары котельной в Пяльме в чем виноваты? Они добросовестно работают, и хотят так же исправно получать свою зарплату. Судя по фото, саму котельную, в которой они трудятся, тоже было бы неплохо модернизировать.

В Государственной инспекции труда по Карелии нам рассказали, что официальных обращений из поселка Пяльма к ним не поступало. Только тогда возможно принять меры инспекторского реагирования. Обратиться можно по телефону горячей линии: 8 (800) 707-88-41 или оставить сообщение на сайте. Сообщить свои имя и фамилию при обращении — обязательно, но потом, при возбуждении административного производства эти данные не фигурируют, пообещали нам в инспекции.

«Согласно статье 136 Трудового кодекса России, заработная плата должна выплачиваться два раза в месяц четко в сроки, установленные в организации. Просрочка на день — уже фиксируется состав правонарушения. Есть горячая линия, есть сайт, пусть обращаются. Анонимность гарантируем»,

- пообещал инспектор по охране труда.

Впрочем, к этому делу должна подключиться и прокуратура республики. Как рассказал нам глава минстроя Виктор Россыпнов, она сам направил обращение к прокурору, не дожидаясь выхода нашей статьи или коллективного письма из Пяльмы.

31 декабря у кочегаров, работающих в котельной Пяльмы Пудожского района, заканчиваются трудовые договоры. 1 января их должны перезаключить. Мы будем на связи с трудовым коллективом, и если обращение в нашу редакцию руководство ООО «Промэнергострой» тоже расценит как жалобу, и последуют «репрессии», нам придется заняться серьезным журналистским расследованием. // Фото: Петрозаводск говорит.