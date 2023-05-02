В России снимут фильм про Ждуна

В России будет сниматься кино с персонажем-мемом Ждуном, сообщает Собака.ру. По сюжету Ждун будет инопланетянином, который знакомится с мальчиком, приехавшим к бабушке в Абрау-Дюрсо. Мальчик решает помочь пришельцу вернуться домой, а Ждун — помочь новому другу и его семье.

«Ждун — это наша особая любовь, мы приобрели права на экранизацию фильма с этим персонажем. Мы провели фокус-группы и выяснили, что Ждуна знают, и он вызывает улыбку и позитивные эмоции у абсолютного большинства опрошенных»,

— рассказал продюсер Максим Рогальский.

Он также уточнил, что главный герой будет анимированным, а остальных персонажей сыграют живые актеры.

Съемки фильма должны начаться осенью. В прокат лента должна выйти весной или летом следующего года.

Напоминаем, что Ждуна придумала голландская художница Маргрит ван Бреворт, он стал интернет-мемом в 2016-2017 годах. // Фото: Сообщество «Ждун» ВК