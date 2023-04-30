Хор из Карелии выиграл двухмиллионный грант

Вепсский народный хор из Петрозаводска стал лауреатом всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Коллектив выиграл грант в два миллиона рублей от национального проекта «Культура», сообщили в центре народного творчества и культурных инициатив Карелии. Также грант выиграл хор из Архангельской области.

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов является крупнейшим смотром национального проекта «Культура». Свои заявки на конкурс отправили 278 коллективов.

По итогам конкурсных просмотров первого этапа жюри определило 60 коллективов, которые прошли в финал. Всего обладателями грантов станут 20 творческих коллективов.

27 и 28 апреля в Петрозаводске прошел третий тур второго отборочного этапа конкурса для финалистов Северо-западного федерального округа. В столице республики встретились восемь лучших фольклорных коллективов, оркестров народных инструментов, ансамблей народного танца и песни из Карелии и Коми, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Мурманской и Калининградской областей. Зональные смотры пройдут в мае в других федеральных округах. В октябре лауреаты дадут гала-концерт в Москве. // фото предоставлено центром народного творчества и культурных инициатив РК