29 апреля отмечается Международный день танца

Стереть все политические, культурные и этнические границы, объединить людей во имя дружбы, позволив им общаться на одном понятном для всех языке — главная идея праздника.

По счастью, Карелия может гордиться множеством коллективов самых разных танцевальных стилей и направлений. Но главное, в нашей национальной республике берегут танцы, дошедшие из глубины веков.

В Калевальском национальном районе традиция народного танца хорошо сохраняется сегодня. Во многом — благодаря балетмейстеру Калевальского РДК Лайне Зиннуровой. Ни один концерт, народное гуляние в Калевале не проходит без карельских танцев и мастер-классов от опытного хореографа.

В этом году Лайна Зиннурова награждена Почетной грамотой Правительства РК за высокий профессионализм и вклад в развитие культуры и самодеятельного художественного творчества в Республике Карелия.

Около сорока лет народный хореографический ансамбль «Локка» Калевальского районного дома культуры радует жителей и гостей района самобытными фольклорными постановками. Под руководством Лайны Зиннуровой в 2016 году коллектив стал лауреатом I степени Республиканского Зонального смотра-конкурса народной хореографии в рамках V Международного фестиваля финно-угорских народов имени Виолы Мальми «Пляс зовет».

Танцы Крууга и Хумахуш, Раатикко и Шулилуйкка хорошо известны жителям Калевальского района. А сегодня для вас зажигательная карельская кадриль от ансамбля «Локка»!