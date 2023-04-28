Железнодорожный вокзал Петрозаводска станет концертной площадкой

В Петрозаводске 8 мая состоится концерт-флешмоб (6+), посвященный 78-летию Великой Победы. Концертной площадкой в канун праздника станет здание железнодорожного вокзала. С 12:00 в нем будут звучать известные песни военных лет.

Праздничную программу покажут преподаватели и воспитанники Петрозаводской консерватории, любительский хор Карельской филармонии, заслуженный артист республики Вячеслав Терентьев, мужской хор Карелии и молодежные коллективы города.

Участие в концерте также примут кадеты Президентского училища и юнармейцы. // Фото: администрация Петрозаводска.