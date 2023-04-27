Песни военных лет прозвучат на вокзале в Петрозаводске

Вокзал в Петрозаводске на время превратится в концертный зал.

По традиции в преддверии празднования Дня Победы на вокзале будут звучать песни военных лет. 8 мая в 12:00 петрозаводчан приглашают на концерт-флешмоб (6+), посвященный 78-летию Великой Победы.

В программе выступление преподавателей и воспитанников Петрозаводской консерватории, любительского хора карельской филармонии, заслуженного артиста Карелии Вячеслава Терентьева, мужского хора республики и молодежных коллективов. Также участие примут кадеты ППКУ и юнармейцы. // фото предоставлено пресс-службой администрации города