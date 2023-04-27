Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony ищет волонтеров

14-15 июля в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии в седьмой раз пройдет Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. Фестивалю нужны помощники: начался набор волонтеров из Карелии и других регионов России.

В этом году на фестивале ждут волонтеров от 16 лет, готовых работать по следующим направлениям:

- волонтер стойки информации;

- волонтер пресс-службы;

- техник и помощник полевого лагеря;

- контролер входной зоны;

- волонтер медицинской службы на мероприятии.

Узнать более подробную информацию, а также подать заявку на участие в событии в качестве волонтера можно до 25 мая в Ресурсном центре добровольчества Карелии.

«Ежегодно эта волонтерская программа становится самой востребованной среди добровольцев, так как является по-настоящему уникальной. На протяжении двух дней ребята могут стать непосредственными организаторами события, увидеть красоту горного парка и прикоснуться к искусству», - рассказала руководитель центра добровольчества Дарья Маковецкая.

Волонтерская программа Музыкального фестиваля Ruskeala Symphony реализуется Ресурсным центром добровольчества Карелии совместно с Карельской государственной филармонией с 2020 года. // Фото: цетр добровольчества Карелии, горный парк Рускеала.