Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony ищет волонтеров
14-15 июля в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии в седьмой раз пройдет Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. Фестивалю нужны помощники: начался набор волонтеров из Карелии и других регионов России.
В этом году на фестивале ждут волонтеров от 16 лет, готовых работать по следующим направлениям:
- волонтер стойки информации;
- волонтер пресс-службы;
- техник и помощник полевого лагеря;
- контролер входной зоны;
- волонтер медицинской службы на мероприятии.
Узнать более подробную информацию, а также подать заявку на участие в событии в качестве волонтера можно до 25 мая в Ресурсном центре добровольчества Карелии.
«Ежегодно эта волонтерская программа становится самой востребованной среди добровольцев, так как является по-настоящему уникальной. На протяжении двух дней ребята могут стать непосредственными организаторами события, увидеть красоту горного парка и прикоснуться к искусству», - рассказала руководитель центра добровольчества Дарья Маковецкая.
Волонтерская программа Музыкального фестиваля Ruskeala Symphony реализуется Ресурсным центром добровольчества Карелии совместно с Карельской государственной филармонией с 2020 года. // Фото: цетр добровольчества Карелии, горный парк Рускеала.