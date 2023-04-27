Вышла в свет книга воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны

Это удивительная история удивительной жизни человека, родившегося в 1927 году.

Он мечтал стать летчиком: прыгал с парашютной вышки в Петрозаводске, занимался в аэроклубе. Война изменила планы: он прошел по фронтовым дорогам пол-Европы, до Праги. А потом служил на Северном флоте. И почти вся его мирная жизнь связана с институтом «Карелгражданпроект».

На презентацию его книги «Годы - птицы… Жизнь - река….», которая состоялась в Национальной библиотеке, пришли люди разных поколений. А первую книгу в подарок получил самый юный читатель, ученик третьего класса 42-й школы Петрозаводска Леонид Симаков, двоюродный правнук автора, Бориса Павловича Бойцова. О том, как приветствовали автора книги, в репортаже Светланы Пушкиной. (Видео)