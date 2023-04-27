В карельском поселке прошел большой танцевальный марафон

В Пряже прошел Пятый танцевальный фестиваль. На протяжении трех часов зрители восхищались танцорами и дружно аплодировали.

На новенькой сцене пряжинского Дома культуры свое мастерство показали участники разных возрастов. Они представили практически все жанры танцевального искусства от народных до танго и рок-н-ролла.

«Настоящие зажигалки!» — поделилась своим мнением зрительница Юлия Федорова.

Многих покорили своим выступлением девушки из ансамбля «Эдельвейс».

Военная тема всегда пробирает до глубины души, девчонки умницы! Ваши постановки всегда интересны! С нетерпением ждем номеров вновь!

— пишут подписчики группы «Дом Культуры пгт. Пряжа».

Организаторы марафона считают, что танцевальное настроение сохранится у зрителей и участников надолго, ведь 29 апреля на Земле празднуют Международный день танца (International Dance Day), а значит, танцуют все! // Фото группы «Дом Культуры пгт. Пряжа»